Обзор криминальной хроники вторника, 11 октября

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Михайловском. Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, столкновение автомашин Nissan и Lada Granta (ВАЗ-2190) произошло утром во вторник на 33 км автодороги Нижние Серги - Михайловск - Арти. Водитель "Ниссана", выезжая на главную дорогу со второстепенной, не предоставил преимущества "Ладе", в салоне которой находился водитель и трое пассажиров. В результате столкновения Granta была выброшена в кювет и перевернулась. Один из пассажиров погиб, водитель и ещё двое пассажиров травмированы. Ещё один пострадавший - пассажир иномарки. По факту ДТП ведётся проверка.

Свердловские приставы арестовали автомобиль за неуплату административного штрафа хозяином. Как сообщили в УФССП по Свердловской области, 30-летнему жителю Артёмовского был назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей за вождение в нетрезвом состоянии. Тем не менее, платить за совершенное правонарушение мужчина не посчитал нужным. Постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке также были им проигнорированы. Приставы списали в счёт погашения штрафа деньги с банковского счёта должника, однако их не хватило, а впоследствии они и вовсе перестали поступать на счёт. В качестве крайней меры приставы использовали арест принадлежащего должнику автомобиля ВАЗ-21110. Лишь после этого мужчина осознал, что положение более, чем серьёзно и оплатил остаток долга. Правда, к нему добавился и исполнительский сбор в размере свыше 2 тыс. рублей.

Автодебошир Борис Малафеев заплатит 350 тыс. рублей побитой им женщине. Как сообщила пресс-служба Облсуда, в Октябрьском суде Екатеринбурга принято решение по апелляции Эвелины Мурзиной к Борису Малафееву. В соответствии с данным решением Малафеев будет освобождён от исправработ, которые были ему назначены за инцидент, имевший место в августе 2015 года. Тогда Малафеев решил выяснить отношения с непропустившей его в свой ряд Мурзиной: в ходе конфликта и словесной перепалки дебошир нанёс беременной женщине несколько ударов в область головы. Дело получило широкий резонанс после публикации в интернете записей видеорегистратора.

В Нижнем Тагиле в результате ДТП пострадали водитель и фельдшер "скорой". Вечером в понедельник, 10 октября, на перекрёстке улиц Алтайской и Юности в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля Chery и автомашины скорой помощи. По информации ГИБДД, микроавтобус со спецсигналами выехал на красный сигнал светофора не перекрёсток, не убедившись, что другие участники движения уступили дорогу. В результате произошло столкновение с автомашиной, завершавшей манёвр. У пострадавших диагностированы ушибы.