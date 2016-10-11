Страховой рынок Свердловской области "выходит из пике"

Специалисты страховой группы "СОГАЗ" проанализировали статистические данные, собранные Банком России в I полугодии 2016 года. Ситуация на страховом рынке Свердловской области начала меняться к лучшему. Такой вывод сделали эксперты "СОГАЗа". Рынок выходит из пике. В скором времени можно ожидать оживления страхового сегмента рынка региона.

За 6 месяцев текущего года в Свердловской области заключено 1,6 миллиона страховых договоров. Это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом совокупные сборы отрасли выросли на 9% – до 10,8 миллиарда рублей. Из этой суммы на выплаты потерпевшим пошло почти 5 миллиардов. Существенное влияние на текущую динамику оказывают продажи страховок ОСАГО.

Рынок страхования от несчастных случаев и болезней сократился в регионе в 2016 году на 44%. Только 342,5 тысячи жителей области решили защитить себя от соответствующих непредвиденных событий. При этом сборы по виду снизились всего на 4%. В сфере добровольного медицинского страхования картина несколько иная: рост числа заключённых договоров на 19% и сокращение сборов на 24%.

Количество автомобилей, застрахованных по КАСКО, и сборы по "доброволке" сократились за первые 6 месяцев текущего года на 12%. Причины просты: снижение объёмов продаж автомобилей, а также экономический спад – автолюбители вынужденно экономят на страховках. При этом рентабельность добровольного автострахования снижается уже несколько лет подряд. В том числе и из-за высокой аварийности на дорогах Екатеринбурга. По данным компании "АльфаСтрахование", этот показатель в столице региона составил в текущем году 22,2%. Больше только в Перми – 24%.

В 2016 году в Свердловской области на 2% выросли объёмы продаж обязательных автостраховок. ОСАГО принесло страховщикам 3,5 миллиарда рублей. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако совокупный размер выплат по виду увеличился на 40% и достиг 2,3 миллиарда рублей. Страховки ОСАГО в сети Интернет жители Екатеринбурга и области приобретают неактивно. По данным Российского союза автостраховщиков, в рейтинге регионов по объёмам продаж электронной "автогражданки" область занимала в феврале место во второй десятке.

Сегмент страхования жизни принёс страховым компаниям региона 1,6 миллиарда рублей. Прирост составил 62,5%. Обезопасить своё недвижимое имущество в 2016 году решили почти 219 тысяч свердловчан. Сборы в сегменте выросли на 12% и достигли 558 миллионов рублей.

Ситуация на страховом рынке России в целом выглядит более позитивно, чем в Свердловской области. Количество проданных в РФ страховых полисов в I квартале увеличилось на 3%; совокупные страховые сборы – на 14%, до 590 миллиардов рублей. При этом размер страховых выплат составил почти 245 миллиардов.

Что касается страхования имущества, то по данным ЦБ и Росстата каждый взрослый россиянин в первой половине текущего года в среднем потратил на соответствующие услуги 190 рублей. Доля тех, кто купил хотя бы один имущественный страховой продукт, выросла с 8% (в I полугодии 2015 года) до 10%. Однако стоит отметить, что такие результаты – «заслуга» преимущественно москвичей. В данном сегменте услугами страховых компаний в текущем году воспользовались 55% жителей столицы. Это в 11 раз больше, чем в целом по другим субъектам РФ (5%).