Губернатор поздравил коллектив УВЗ с 80-летием предприятия

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил гендиректора Уралвагонзавода Олега Сиенко и весь коллектив предприятия с 80-летием завода.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, УВЗ отмечает свой праздник в честь исторической даты: 11 октября 1936 года это предприятие в Нижнем Тагиле выпустило свою первую партию продукции для железнодорожников.

Евгений Куйвашев особо отметил, у свердловчан есть все основания гордиться историей Уралвагонзавода. Напомним, почти каждый второй танк Т-34, участвовавший в боях Великой Отечественной войны, был собран в Нижнем Тагиле.