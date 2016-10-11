Екатеринбуржца, сбросившего железяку на голову прохожей, будут судить в особом порядке

Дело 64-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Бачина, сбросившего с балкона 16 этажа металлические рамы на голову проходившей внизу женщины, будет рассмотрено в особом порядке. Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, Октябрьский суд, куда переданы материалы, не станет проводить судебное следствие. Фактически это означает, что подсудимый полностью признаёт свою вину в обмен на смягчение возможного наказания.

- Уголовное дело находится в производстве судьи Светланы Лопатиной и будет рассмотрено 27 октября в 10:00, - сообщили в Облсуде. - По ходатайству подсудимого дело будет рассматриваться в порядке особого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия.

Напомним, трагедия произошла в конце июля этого года на бульваре Сергея Есенина в Екатеринбурге. Владимир Бачинин, проживающий в одном из домов, сбросил с балкона квартиры на 16 этаже металлическую конструкцию весом более 20 кг. В результате 40-летняя женщина, проходившая в это время внизу, получила тяжелейшие травмы и скончалась. Без матери остались двое несовершеннолетних детей. Сам пенсионер в момент совершения преступления был пьян, однако следствие не нашло в его действиях прямого умысла на убийство, поэтому Бачинина будут судить по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Максимальная санкция, которую предусматривает данная статья - 2 года лишения свободы. С учётом особого порядка судопроизводства наказание будет значительно более мягким.