Путин отменил встречу с Олландом в Париже

Визит Владимира Путина в Париж 19 октября не состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. В этот день ожидалась встреча с президентом Франции Франсуа Олландом.

Посетить Париж в октябре Владимира Путина пригласил в апреле этого года французский министр иностранных дел Жан-Марк Эро. Кроме того, Президент РФ планировал посетить открытие Российского духовно-культурного центра на набережной Бранли.

В воскресном интервью TF1 Франсуа Олланд осудил действия России в Сирии и высказал сомнения в целесообразности встречи с Путиным во время его предполагаемого визита в Париж.

Сегодня днём со ссылкой на собственные источники об отмене визита Владимира Путина в Париж написало агентство "Рейтер". Источники ТАСС подтвердили эту информацию.

Отметим, вчера помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) состоится 19 октября в Берлине. 

— Госпожа Меркель пригласила троих лидеров "нормандского формата" встретиться за ужином, он пройдёт вечером 19 октября в Берлине, — сказал сегодня посол России во Франции Александр Орлов в эфире радиостанции Europe1.

Дополнение: отмену визита подтвердил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков:

— Президент принял решение отменить этот визит (в Париж). Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением выставок, к сожалению, эти мероприятия выпали из программы, и поэтому президент принял решение пока визит во Французскую Республику отменить, - сообщил Дмитрий Песков.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Политика

22 часа назад

Сегодня – первое заседание Заксобрания в новом составе
Депутаты распределят посты в ЗакСО и создадут новый комитет.

22 часа назад

На Качканарском ГОКе сменился директор
Новым управляющим директором Качканарского горно-обогатительного комбината стал Алексей Кушнарёв — управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината и депутат Заксобрания Свердловской области. Его предшественник Владислав Жуков решил покинуть компанию.

23 часа назад

Баранчинский стал «красным поясом» Кушвинского ГО
После выборов Кушвинская городская дума заметно «покраснела». Из 20 депутатов четверо — выдвиженцы КПРФ. Примечательно, что все они представляют посёлок Баранчинский с 10-тысячным населением. «ОГ» выяснила, почему посёлок, который в последнее время получил множество социальных преференций, не поддержал кандидатов от партии власти.

7 октября 2016

Свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя Заксобрания
Вчера, 7 октября, свердловские единороссы во время второго этапа XXIX конференции регионального отделения партии выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя областного Заксобрания.

7 октября 2016

14:36
Свердловские депутаты-оппозиционеры рассказали, как будут продвигать свои инициативы, находясь в меньшинстве

6 октября 2016

Партия Роста пошла на убыль
Партия Роста, которую в марте этого года попытались «реанимировать» из политического объединения «Правое дело» и переориентировать в сторону бизнеса, не смогла серьёзно заявить о себе на прошедших выборах.

5 октября 2016

Уральским банкам станет труднее кредитовать региональный бизнес
Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам

5 октября 2016

Президент РФ дал установки новой Госдуме и провёл кадровые изменения в Кремле
Выступая на первом заседании новой Госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил депутатам, в чём сила России

5 октября 2016

Рогозин предложил Путину сменить руководство УВЗ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину

4 октября 2016

Артёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета
На первом заседании думы Артёмовского ГО депутаты нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума прошлого созыва не смогла это сделать 14 раз.

Последние новости
Что было раньше