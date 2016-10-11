Путин отменил встречу с Олландом в Париже

Визит Владимира Путина в Париж 19 октября не состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. В этот день ожидалась встреча с президентом Франции Франсуа Олландом.

Посетить Париж в октябре Владимира Путина пригласил в апреле этого года французский министр иностранных дел Жан-Марк Эро. Кроме того, Президент РФ планировал посетить открытие Российского духовно-культурного центра на набережной Бранли.

В воскресном интервью TF1 Франсуа Олланд осудил действия России в Сирии и высказал сомнения в целесообразности встречи с Путиным во время его предполагаемого визита в Париж.

Сегодня днём со ссылкой на собственные источники об отмене визита Владимира Путина в Париж написало агентство "Рейтер". Источники ТАСС подтвердили эту информацию.

Отметим, вчера помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) состоится 19 октября в Берлине.

— Госпожа Меркель пригласила троих лидеров "нормандского формата" встретиться за ужином, он пройдёт вечером 19 октября в Берлине, — сказал сегодня посол России во Франции Александр Орлов в эфире радиостанции Europe1.

Дополнение: отмену визита подтвердил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков:

— Президент принял решение отменить этот визит (в Париж). Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением выставок, к сожалению, эти мероприятия выпали из программы, и поэтому президент принял решение пока визит во Французскую Республику отменить, - сообщил Дмитрий Песков.