В Екатеринбурге рассмотрят дело о неосторожном убийстве на Синих Камнях

27 октября в 10:00 в Октябрьском суде Екатеринбурга (улица Народной воли, 81) судья Светлана Лопатина рассмотрит резонансное дело 64-летнего пенсионера Владимира Бачина, который летом этого года сбросил с балкона 16-этажа на голову проходившей женщине с ребёнком металлическую конструкцию. В результате полученной травмы женщина скончалась, ребёнок не пострадал. Следствие в действиях Бачина умысла на убийство не нашло.

Дело рассматривается в особом порядке судопроизводства - без проведения судебного следствия.