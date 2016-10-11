В Екатеринбурге рассмотрят дело о неосторожном убийстве на Синих Камнях

27 октября в 10:00 в Октябрьском суде Екатеринбурга (улица Народной воли, 81) судья Светлана Лопатина рассмотрит резонансное дело 64-летнего пенсионера Владимира Бачина, который летом этого года сбросил с балкона 16-этажа на голову проходившей женщине с ребёнком металлическую конструкцию. В результате полученной травмы женщина скончалась, ребёнок не пострадал. Следствие в действиях Бачина умысла на убийство не нашло.

Дело рассматривается в особом порядке судопроизводства - без проведения судебного следствия.

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