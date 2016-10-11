КГБ предложил отозвать мэра Сысерти через референдум

На последнем заседании думы Сысертского ГО депутат Михаил Кесельман предложил депутатам и мэру Александру Карамышеву провести референдум по отзыву главы муниципалитета, пишет газета "Маяк".

Идея проведения такого референдума родилась в середине сентября во время митинга. Люди жаловались на плохие дороги, отсутствие условий для предпринимательской деятельности и недостаточную поддержку многодетных семей. Инициативная группа создала комитет гражданской безопасности (КГБ), зафиксировала жалобы сельчан и предложила вариант их разрешения - референдум.

Между тем по уставу городского округа, если инициатива референдума будет выдвинута совместно думой и главой, то для его проведения даже не придётся собирать подписи. Сам Александр Карамышев заявил, что готов поддержать инициативу, но при одном условии - если общественники докажут хотя бы одно из выдвинутых обвинений.