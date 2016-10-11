Лучший сельхозпотребкооператив России работает в Косулино

На состоявшейся в Москве главной агропромышленной выставке нашей страны "Золотая осень — 2016" победителем в номинации "Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив России" названо предприятие "Россельхозкооперация" из Косулино Белоярского района Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, этот потребкооператив действует с 2010 года. Его возглавляет Сергей Стенин. Предприятие специализируется на переработке масличных культур и молока.

Впрочем, успех "Россельхозкооперации" — не единственная победа свердловчан на "Золотой осени — 2016". В номинации "Лучшая семейная животноводческая ферма России" третье место завоевало фермерское хозяйство Владимира Холостинина из Режевского городского округа. А в номинации "Лучший начинающий фермер России" третье место заняла глава крестьянского хозяйства из села Ключи Ирбитского муниципального образования Ангелина Недокушева.