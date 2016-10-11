В Кольцово пришла новая авиакомпания

Начиная со вторника, 11 октября, турецкая авиакомпания "Corendon Airlines" начинает выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Как сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово, рейсы в Турцию будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям.

- Перелёты будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800 по вторникам и воскресеньям, - сообщили в пресс-службе. - Вылет из Екатеринбурга в 15:00, начиная с 30 октября – в 15:05.

Как отмечается, компания-перевозчик сравнительно молодая (основана в 2004 году) и небольшая (в парке всего 14 лайнеров Boeing 737-800). В настоящее время "Corendon Airlines" осуществляет рейсы по более чем 30 направлениям.