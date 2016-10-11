Свердловских росгвардейцев возглавил специалист по экстремизму и этнической преступности

Полковник полиции Константин Шуршин, назначенный на должность начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области, ранее возглавлял Центр по противодействию экстремизму областного полицейского главка и руководил подразделением по борьбе с этнической преступностью. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-группе территориального управления ведомства.

Напомним, о назначении полковника Шуршина на должность начальника территориального управления стало известно несколько дней назад. Соответствующий приказ подписан директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации генералом армии Виктором Золотовым.

Как следует из официальной биографии руководителя, предоставленной ведомством, 45-летний полковник Шуршин начал службу в органах внутренних дел в 1990 году и прошёл путь от старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с вооруженными формированиями и бандитизмом до заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Свердловской области.

- Проявив ответственность, глубокие знания, целеустремленность в 2006 году он назначен заместителем начальника отдела по борьбе с этнической преступностью, а впоследствии заместителем начальника отдела по борьбе с этническими организованными группами оперативно-разыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по УрФО, - говорится в тексте биографии руководителя. - Имея богатый личный опыт оперативно-разыскной работы, в 2012 году заступил на должность начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области.

Кстати, управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области размещено в здании бывшего управления вневедомственной охраны регионального ГУ МВД на улице Чапаева, 12. В настоящее время в территориальном управлении проводятся мероприятия по приёму личного состава и материальных средств подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы, ОМОНа и СОБРа, которые перешли из МВД в состав войск национальной гвардии.