Свердловская казна выделила 5,6 млн рублей на обновление музеев в четырёх муниципалитетах

Сегодня правительство Свердловской области утвердило распределение между муниципалитетами субсидии на организацию досуга: решено разделить 5,6 млн рублей между четырьмя территориями.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, Артёмовский получит 0,5 млн рублей на развитие Мироновского сельского Дома культуры. Для Нижнего Тагила выделяется 3 млн рублей. Эти средства пойдут на обустройство территории музея "Лисьегорская башня". 1,2 млн рублей, предусмотренные для Горноуральского городского округа, разделят между Музеем быта и ремёсел, Висимским центром культуры и Музеем Д.Н. Мамина-Сибиряка. Алапаевское муниципальное образование получит 0,9 млн рублей, которые поступят для Арамашевского краеведческого музея и Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян.