Верховный суд РФ отменил смягчение приговора экс-командующему ЦВО Чиркину

Верховный суд РФ удовлетворил протест прокуратуры и отменил решение Московского окружного военного суда (МОВС) о смягчении приговора генерал-полковнику Владимиру Чиркину,  ранее командовавшего Сухопутными войсками РФ. Таким образом, дело генерала, некоторое время руководившего в том числе и Центральным военным округом, снова возвращено в МОВС.

Прокуратура настаивала на необоснованности переквалификации апелляционной инстанцией обвинения Чиркину с получения взятки на мошенничество и замены реального срока наказания на штраф. 

- Суд постановил апелляционное определение президиума Московского окружного военного суда (МОВС) от 15 июня отменить и направить дело в МОВС на новое апелляционное рассмотрение, - сообщает ТАСС .

Напомним, в декабре прошлого года МОВС отменил ранее вынесенный обвинительный приговор Владимиру Чиркину, осуждённому Московским гарнизонным военным судом за получение взятки. Тогда суд решил, что экс-главком Сухопутных войск виновен вовсе не во взяточничестве, а в мошенничестве. Соответственно, ему был отменён приговор суда нижестоящей инстанции и назначен новый, в соответствии с которым Чиркин должен был выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей. Кроме того, уже не взяточнику, а мошеннику вернули воинское звание и государственные награды, которых его лишил суд первой инстанции, а самого снова генерала освободили из-под стражи в зале суда. После оплаты назначенного штрафа Чиркин обратился в 235-й гарнизонный военный суд в Москве с просьбой о досрочном снятии с него судимости, а уже 1 апреля этого года МОВС утвердил это решение.

Как сообщалось ранее, обвинение в получении взятки было предъявлено Владимиру Чиркину в декабре 2013 года. Тогда же он был отстранён от должности главкома Сухопутных войск и уволен с военной службы. По версии гособвинения, в 2008 году Владимир Чиркин, занимая должность заместителя командующего Московским военным округом, предложил обратившемуся к нему с жалобой отставному офицеру решить вопрос по предоставлению жилья за вознаграждение в 20 тыс. долларов. Тот, не видя другого выхода, принял предложение генерала. Офицеру были выданы документы на полагающуюся ему квартиру, однако там по факту уже проживала другая семья военнослужащих. Обманутый майор в отставке обратился в Главную военную прокуратуру. Данный эпизод произошёл незадолго до перевода генерала на Урал: с 2008 по 2010 год Владимир Чиркин служил в Екатеринбурге в должности начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа, а затем ещё около двух лет командовал Центральным военным округом. Сам Чиркин своей вины так и не признал.

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