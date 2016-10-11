Верховный суд РФ отменил смягчение приговора экс-командующему ЦВО Чиркину

Верховный суд РФ удовлетворил протест прокуратуры и отменил решение Московского окружного военного суда (МОВС) о смягчении приговора генерал-полковнику Владимиру Чиркину, ранее командовавшего Сухопутными войсками РФ. Таким образом, дело генерала, некоторое время руководившего в том числе и Центральным военным округом, снова возвращено в МОВС.

Прокуратура настаивала на необоснованности переквалификации апелляционной инстанцией обвинения Чиркину с получения взятки на мошенничество и замены реального срока наказания на штраф.

- Суд постановил апелляционное определение президиума Московского окружного военного суда (МОВС) от 15 июня отменить и направить дело в МОВС на новое апелляционное рассмотрение, - сообщает ТАСС .

Напомним, в декабре прошлого года МОВС отменил ранее вынесенный обвинительный приговор Владимиру Чиркину, осуждённому Московским гарнизонным военным судом за получение взятки. Тогда суд решил, что экс-главком Сухопутных войск виновен вовсе не во взяточничестве, а в мошенничестве. Соответственно, ему был отменён приговор суда нижестоящей инстанции и назначен новый, в соответствии с которым Чиркин должен был выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей. Кроме того, уже не взяточнику, а мошеннику вернули воинское звание и государственные награды, которых его лишил суд первой инстанции, а самого снова генерала освободили из-под стражи в зале суда. После оплаты назначенного штрафа Чиркин обратился в 235-й гарнизонный военный суд в Москве с просьбой о досрочном снятии с него судимости, а уже 1 апреля этого года МОВС утвердил это решение.