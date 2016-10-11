В Парке Победы в Екатеринбурга откроют "Тропу Кузнецова"

12 октября в 10:00 в Шувакишском лесном парке (Парк Победы, улица Кировградская) состоится открытие тропы имени Николая Кузнецова. Пеший маршрут протяжённостью порядка 5 км обустроен по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к 105-летию легендарного разведчика Николая Кузнецова. На маршруте организованы пять туристских стоянок для отдыха, три места для занятий спортом, а также благоустроена сама тропа.

Откроет тропу и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

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