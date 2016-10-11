Останки древних животных уральские учёные привезли из Казахстана для исследований

Екатеринбургские палеонтологи привезли образцы останков животных с плато Устюрт в Казахстане для изучения образа жизни древних поселений, сообщил "ОГ" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

"Мы привезли останки домашних животных (коровы, овцы, лошади, верблюда, собаки), которых разводили люди, населявшие равнину Устюрт в Казахстане в бронзовый век (3,5 тыс. лет назад). У нас теперь есть и образцы останков сайгаков и куланов, благодаря охоте на которых древние поселения смогли выжить. Первый этап исследований, который завершится в начале следующего года, покажет, какого возраста животные, в какой период проводилась охота. В дальнейшем планируем изучить особенности питания и образ жизни поселений плато Устюрт", - рассказал "ОГ" палеозоолог Павел Косинцев.

Учёные хотят разгадать тайну, чем изучаемая равнина-полупустыня, где сложно заниматься хозяйством, а источники воды можно найти только на глубине 100 метров, привлекла людей бронзового века, и каким образом им удалось приспособиться к жизни на равнине Устюрт, сменив род деятельности со скотоводства на охоту.

Фото: из архива Павла Косинцева, слой поселения Токсанбай с костями животных

Фото из архива Павла Косинцева, раскопанные остатки жилищ на поселении Токсанбай