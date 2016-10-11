В Екатеринбурге обсудят проблему отлова безнадзорных животных

12 октября, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая проблеме отлова безнадзорных животных в Свердловской области.  

Участники пресс-конференции - заместитель руководителя департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева, председатель комитета по охране и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов, руководитель благотворительного фонда "Зоозащита" Анна Вайман ответят на вопросы: 

  • Смог ли новый закон об отлове и содержании безнадзорных животных решить эту проблему на Урале: сколько приютов требуется большим городам?
  • Что ждёт сегодня бездомную собаку – новый хозяин или эвтаназия?
  • Какое решение видят власти и зоозащитники?
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