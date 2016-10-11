В Екатеринбурге обсудят проблему отлова безнадзорных животных

12 октября, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая проблеме отлова безнадзорных животных в Свердловской области.

Участники пресс-конференции - заместитель руководителя департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева, председатель комитета по охране и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов, руководитель благотворительного фонда "Зоозащита" Анна Вайман ответят на вопросы: