В Екатеринбурге обсудят проблему отлова безнадзорных животных
11 октября 2016, 17:55
12 октября, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая проблеме отлова безнадзорных животных в Свердловской области.
Участники пресс-конференции - заместитель руководителя департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева, председатель комитета по охране и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов, руководитель благотворительного фонда "Зоозащита" Анна Вайман ответят на вопросы:
- Смог ли новый закон об отлове и содержании безнадзорных животных решить эту проблему на Урале: сколько приютов требуется большим городам?
- Что ждёт сегодня бездомную собаку – новый хозяин или эвтаназия?
- Какое решение видят власти и зоозащитники?
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