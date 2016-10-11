В Большом Истоке покажут производство развивающих игрушек

12 октября с 10.00 до 12.30 пройдёт пресс-тур на производство детских развивающих игрушек (п. Большой Исток, ул. Пушкина, 2а), которое получило финансовую поддержку от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Компания занимается производством развивающих игрушек и поставляет их в крупные торговые сети. Отличительной особенностью игрушек является уникальный дизайн: на них есть объёмные фигуры, которые способствуют быстрому усвоению информации. Изделия изготовлены по собственным разработкам из полиэтилена, этот материал отличается высокой ударопрочностью, его очень сложно сломать или разорвать, он не трескается и не крошится. Среди ассортимента товаров: шары для сухих бассейнов, цветные кубики, пирамидки, обручи и многое другое. В ходе пресс-тура можно будет побывать на производстве, увидеть процесс создания товаров для детей, получить комментарий от руководства предприятия.

В программе:

10.00 – сбор участников в холле Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д)

10.00 – 10.15 – комментарий от руководства Фонда

10.15 – 11.00 – дорога на предприятие (п. Большой Исток, ул. Пушкина, 2а)

Транспорт не предоставляется.