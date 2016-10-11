В Екатеринбурге открылся Фестиваль документального кино "Россия"

В кинотеатре "Салют" дали старт 27 Открытому фестивалю документальнтого кино "Россия".

Первым на сцену поприветствовать зрителей вышел директор фестиваля Георгий Негашев.

Георгий Негашев, директор фестиваля документального кино "Россия": - За двадцать лет я понял главное, что фундамент нашего фестиваля - это зритель. Сюда приезжают не за призами, хотя и это очень приятно. Сюда приезжают, чтобы быть увиденными и услышанными.

Фестиваль открыт! Фото: Наталья Шадрина

Затем на сцену поднялись члены жюри фестиваля во главе с кинорежиссёром, обладателем премий "Золотой орёл", "Ника" и других - Сергеем Урсуляком.

Сергей Урсуляк, председатель жюри: - Прежде всего, хочется пожелать здоровья президенту фестиваля - Климу Лаврентьеву. Надеюсь, что он нас услышит. Я часто бываю в жюри разных фестивалей и хочу сказать, что призы - это не главное. Ну вот, председатель жюри призов не стал обещать (смеётся). На самом деле, главное - это путь к зрителю. А ещё документальное кино - оно человечное и искреннее.

Далее по традиции призы фестиваля передали через зрительный зал, чтобы каждый мог прикоснуться к статуэткам, которые совсем скоро достанутся лучшим документальным картинам.