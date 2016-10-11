Владимир Путин поддержал идею создания физкультурно-спортивных обществ

Президент России Владимир Путин поддержал идею воссоздать физкультурно-спортивные общества. Об этом он сообщил во время своего выступления на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, который в эти минуты проходит во Владимирской области.

- По-прежнему остро стоит вопрос с вовлечением в спорт экономически активного населения, существующие на сегодня организационные структуры недостаточны, - сказал Владимир Путин. - Предложение рабочей группы Совета воссоздать физкультурно-спортивные общества, безусловно, обосновано и перспективно.