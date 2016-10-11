Владимир Путин: "профессиональный спорт должен зарабатывать сам"
11 октября 2016, 20:55
Президент России Владимир Путин На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта отметил, что профессиональный спорт должен зарабатывать на свои нужды сам.
- Финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счёт снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт, - считает президент.
Президент поручил правительству проанализировать затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения.