Самбо необходимо сделать олимпийским видом спорта, считает президент России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, который проходит в эти минуты, заявил, что необходимо сделать всё возможное для признания самбо олимпийским видом спорта.

Напомним, самбо является одним из самых популярных видов спорта в Свердловской области. Многократные чемпионы мира Илья Хлыбов, Альсим Черноскулов и Аймерген Аткунов - воспитанники верхнепышминской школы самбо. Им нет равных ни на уровне страны, ни на уровне мира.