Баскетболисты "Уралмаша" стартовали с победы в овертайме
11 октября 2016, 21:38
В первом матче регулярного чемпионата третьего дивизиона мужской баскетбольной суперлиги дебютант турнира екатеринбургский "Уралмаш" на домашней площадке в овертайме выиграл у команды "Уфимец" из Уфы со счетом 80:75 (22:11, 18:16, 20:18, 9:24, 11:6).
Отрыв в 13 очков, созданный в середине третьей четверти позволял лидировать с комфортным преимуществом большую часть матча, но в четвертой десятиминутке екатеринбуржцы умудрились всё преимущество растранжирить. Овертайм хозяева начали с рывка 5:0 и довели его до победы.
Самыми результативными стали у зозяев Алексей Макаров (20 очков) и Андрей Малышев (18).
Завтра команды проведут повторный матч.