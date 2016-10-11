Баскетболисты "Уралмаша" стартовали с победы в овертайме

В первом матче регулярного чемпионата третьего дивизиона мужской баскетбольной суперлиги дебютант турнира екатеринбургский "Уралмаш" на домашней площадке в овертайме выиграл у команды "Уфимец" из Уфы со счетом 80:75 (22:11, 18:16, 20:18, 9:24, 11:6).

Отрыв в 13 очков, созданный в середине третьей четверти позволял лидировать с комфортным преимуществом большую часть матча, но в четвертой десятиминутке екатеринбуржцы умудрились всё преимущество растранжирить. Овертайм хозяева начали с рывка 5:0 и довели его до победы.

Самыми результативными стали у зозяев Алексей Макаров (20 очков) и Андрей Малышев (18).

Завтра команды проведут повторный матч.