Владимир Путин: "Мы видим политизацию сферы борьбы с допингом"

На заседании совета при президенте по развитию физкультуры и спорта Владимир Путин затронул тему допинговых скандалов. Глава государства считает сферу борьбы с допингом политизированной.

- Мы видим значительную политизацию этой сферы. Подчас, я уже об этом говорил, предвзятое отношение к нашим спортсменам, но нужно признать, что и мы сами дали для этого повод. Сами совершили целый ряд ошибок и просчетов в этой важнейшей и очень чувствительной области, - сказал Путин.