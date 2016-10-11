Предложено выделять в отдельную группу спортсменов, имеющих хронические заболевания

Президент России Владимир Путин выступил с предложением выделить спортсменов, имеющих хронические заболевания, в отдельную группу. Об этом глава государства заявил на заседании совета при президенте по развитию физкультуры и спорта.

- Мы видим, сколько разрешений по медицинским показателям получают некоторые спортсмены. Надо понять, что с этим сделать. Ведь мы можем столкнуться с тем, что все рекорды будут за спортсменами, страдающими хроническими заболеваниями. Может, их выделять в отдельную категорию, отдельно считать их очки и секунды? У меня нет ответа, но над этим нужно подумать. Это очевидно, - заявил Владимир Путин.

Также президент России считает, что проверки на допинг и их результаты должны быть открыты.

- Надо обеспечить чистоту спорта. Говоря об этом, мы имеем в виду не только политику, но и борьбу с допингом. Спорт должен быть вне допинга. Но мы должны быть уверены в том, как ведется работа в этой сфере, когда и кого проверяют, каковы результаты проверок, что сделано по их результатам, - отметил глава государства.