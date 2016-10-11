Хоккеисты «Спутника» выиграли в Чехове, трижды уступая в счёте

Нижнетагильский «Спутник» выиграл в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги у чеховской «Звезды» со счётом 5:4 (1:2, 0:1, 3:1, 1:0).

В начале третьего периода, уступая 1:3, хоккеисты «Спутника» смогли «вернуться» в игру, забросив две шайбы в течение 22 секунд. До конца матча команды обменялись заброшенными шайбами, а в овертайме уже на 31-й секунде нападающий «Спутника» Кравченко принёс своей команде волевую победу.

Шайбы забросили: у «Спутника» – Князев (2), М.Мокин, Кравченко (2); у «Витязя» – Основин (2), Кузьменко, Н.Мокин.

В трёх выездных матчах «бобры» заработали три очка. Теперь у них в активе 22 очка в одиннадцати матчах – третий показатель в лиге.

Впереди у тагильчан четыре домашних матча – с усть-каменогорским «Торпедо» (15 октября), карагандинской «Сарыаркой» (17-го), красноярским «Соколом» (19-го) и ангарским «Ермаком» (21-го).

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