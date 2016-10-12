Министерство образования России рассказало о порядке приёма в вузы на следующий год

Министерство образования и науки России обязало вузы в октябре публиковать всю необходимую информацию о приёмной кампании следующего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечает Минобрнауки, порядок приёма в вузы в 2017/2018 году существенно не изменился. Любой абитуриент, как и раньше, может выбрать для поступления не более пяти вузов и в каждом из них не более трёх направлений.

Также сохраняются особые права при поступлении в учебные заведения призёров и победителей олимпиад. Абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов за индивидуальные достижения. Приём в вузы по-прежнему будет проходить в два этапа: первый — до заполнения 80% бюджетных мест учебного заведения, второй — до заполнения оставшихся мест.

При этом министерство ввело новое правило.

— Согласно изменениям порядка приёма каждый вуз обязан опубликовать всю необходимую информацию о приёмной кампании уже в октябре предшествующего приёму года, что позволит повысить информированность абитуриентов,— сообщает Минобрнауки.

Кроме того, в порядке приёма теперь более детально описаны условия обеспечения поступающих с ограниченными возможностями здоровья. Эти условия таким абитуриентам обязан предоставить вуз для повышения комфорта с учётом их индивидуальных особенностей.