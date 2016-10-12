Дефицит федерального бюджета вырос на 674,2 млрд рублей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке федерального бюджета на 2016 год: дефицит увеличивается на 674,2 млрд рублей (с 2306,2 млрд рублей до 3034,4 млрд).

Как сообщает пресс-служба правительства России, основные причины роста разрыва между расходами и доходами федеральной казны объяснил премьер Дмитрий Медведев на одном из недавних заседаний кабинета министров.

— Ситуация на энергетических рынках развивалась по менее благоприятному сценарию, чем мы предполагали. В начале года цена на нефть марки "Юралс" упала до минимума за последние 12 лет. В среднем по году она существенно ниже той, которая была заложена в бюджете. Соответственно, меньше выручка от экспорта, — сказал Дмитрий Медведев.

Согласно вносимым сейчас поправкам в бюджет 2016 года доходы федеральной казны уменьшаются на 369,9 млрд рублей (до 13368,6 млрд рублей), а расходы, наоборот, увеличиваются на 304,3 млрд рублей (до 16403 млрд рублей).