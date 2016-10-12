Абоненты "Мотива" сегодня утром остались без связи

Абоненты мобильного оператора "Мотив" сегодня утром остались без связи. Представители компании в официальной группе "МОТИВ 4G" в социальной сети "ВКонтакте" сообщили о серьёзной аварии, пользователи утверждают, что не могут никому дозвониться и получить входящие вызовы уже более 6 часов.

"Уважаемые абоненты! На сети произошла серьёзная авария. В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. К сожалению, сроки окончания работ назвать затруднительно. Мы делаем всё, чтобы как можно быстрее восстановить связь. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщается в группе оператора.

Под записью появилось уже почти четыреста комментариев:

"У меня рабочий номер !!!!!! Я просто подам на вас в сyд! За убытки !!!!".

"Я-то думала конец света, а тут ерунда )))) пошла ручку и конверт достану, напишу маме, что все у нас в порядке)".

Корреспонденту "ОГ" пока не удалось получить комментарии в пресс-службе или контакт-центре оператора.