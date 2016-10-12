Три машины сгорели в Екатеринбурге в ночь на среду

В столице Среднего Урала в ночное время неизвестные продолжают поджигать автомашины граждан, оставленные на неохраняемых парковках и во дворах. Только в ночь на среду, 12 октября, ГУ МЧС по Свердловской области зафиксировало три возгорания. Во всех трёх случаях владельцы связывают случившиеся с "коммунальными войнами" - у всех в той или иной степени были трения с управляющими компаниями.

Первое сообщение о пожаре поступило в 2:20 - горел автомобиль Suzuki Grand Vitara на Уральской. Практически через 30 минут поступило ещё одно сообщение - о пожаре автомобиля Lada Priora на Малышева, 60. Наконец, ещё через полчаса - в 3:10 - вспыхнул ещё один автомобиль, Peugeot 206, на этот раз на Менделеева. Во всех случаях на возгорания выезжали по 2 пожарных расчёта? и ликвидировать горение удалось достаточно быстро, однако машины были уничтожены.

Примечательно, что все трое пострадавших от рук неизвестных поджигателей - жители Кировского района из Втузгородка и Пионерского посёлка. Ранее они в той или иной степени имели сложные отношения с управляющими компаниями. Как рассказал корреспонденту "ОГ" один из пострадавших, владелец "приоры", он является старшим по дому, жильцы которого недавно сменили управляющую компанию и насолили коммунальщикам.

Отметим, поджог автомашин как способ давления на оппонентов в коммунальных конфликтов используется в Екатеринбурге уже не в первый раз: в июле сгорел автомобиль председателя ТСЖ "Эльмашевское". Впрочем, доказать прямую связь поджогов с конфликтами между собственниками жилья и коммунальщиками удаётся далеко не всегда.

Между тем действия поджигателей могут быть квалифицированы по статье 167 УК РФ - "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.