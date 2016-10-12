Обзор криминальной хроники среды, 12 октября

Молодой мужчина попал под поезд в Каменске-Уральском. Как сообщает Уральское управление на транспорте СКР, вечером во вторник, 11 октября, 20-летний мужчина был смертельно травмирован проходящим электропоездом, следовавшим из Каменска-Уральского в Челябинск. По предварительной информации, местный житель пытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось: молодой человек погиб на месте. По факту происшествия ведётся проверка.

Открывший стрельбу в екатеринбургском ресторане хулиган отделался штрафом. Екатеринбуржец Сергей Фомин, открывший стрельбу из травматического пистолета по официантам ресторана на Уралмаше, оштрафован на 30 тыс. рублей, сообщает Свердловская облпрокуратура. Таким образом, мужчина признан виновным по статье 213 УК РФ (хулиганство). Как ранее сообщалось, 26 июля около 16:30, находясь в одном из ресторанов на улице Уральских Рабочих затеял конфликт с официантами, в ходе которого достал травматический пистолет и начал стрельбу. По счастью, пьяный стрелок ни в кого не попал, однако сильно попортил декоративное покрытие стены и нарушил нормальную работу ресторана. Дело рассматривалось в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга.

В Новой Ляле начальник цеха ответит за травмирование работницы. Как сообщает прокуратура Свердловской области, несчастный случай в августе 2016 года произошёл в связи с тем, что пострадавшая работала в бумажном цеху Новолялинской целлюлозно-бумажной фабрики на оборудовании, не снабженном предохранительными приспособлениями, препятствующими захвату одежды и пальцев рук. В результате 55-летняя резчица лишилась нескольких пальцев. По версии следствия, ответственные руководители нарушили требования Правил по охране труда. Уголовное дело в отношении начальника бумажного цеха комбината Александра Бормотова возбуждено по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Закусочная в Серове на 30 суток закрыта за антисанитарию. Как сообщает Роспотребнадзор, с жалобой на работу предприятия, расположенного на улице Гагарина, 16, обратились местные жители. Внеплановая проверка, проведённая санитарными врачами и прокуратурой показала: в закусочной нет туалета не только для посетителей, но и для персонала, канализационные воды сливаются на придомовую территорию, что может повлечь распространение инфекционных заболеваний, в том числе кишечных. В отношении индивидуального предпринимателя Летуновой, хозяйки "Закусочной быстрого питания", вынесено постановление о закрытии предприятия на 30 суток.

В Тугулыме ищут вандалов, поломавших мост через реку. 20 метров сломанных ограждений на мосту через Тугулымку стали причиной возбуждения уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм). Процессуальное решение было принято прокуратурой по результатам проверки: она была начата после того, как с сентябре было обнаружено отсутствие части перил на пешеходном мосту. Муниципалитет, в чьи обязанности входит поддержание объекта в надлежащем состоянии, перила оперативно восстановил, однако в надзорных органах считают, что вандалы должны быть наказаны. Расследование дела полицией взято на контроль прокуратурой.