Екатеринбург вошёл в пятёрку самых популярных городов России для путешествий с детьми

Столица Урала вошла в пятёрку наиболее популярных у россиян городов нашей страны для путешествий с детьми в осенние каникулы.

Как сообщает Lenta.Ru, на первом месте в этом рейтинге — Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Казань, на четвёртом — Сочи, на пятом — Екатеринбург. За ним идут Ялта, Нижний Новгород, Новосибирск, Псков и Великий Новгород.

Самым востребованным зарубежным городом у семейных туристов из нашей страны оказался Минск. Вслед за ним идут Вильнюс, Рига, Баку, Таллин, Тбилиси, Прага, Будапешт, Ереван и Хельсинки.