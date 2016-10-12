Шипулин и Баринов вошли в экспертный совет премии "Я — гражданин!"

В экспертный совет премии "Я — гражданин!" вошли свердловчане руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин. Об этом сообщает Общественная палата России.

Премия "Я — гражданин!" — это награда от Общественной палаты России в области гражданской активности. Её цель — поощрить лучшие практики в сфере гражданской активности. Эта премия присуждается в 15 номинациях. В частности, благотворительность, волонтёрство, поддержка спорта и здорового образа жизни, работа с молодёжью, развитие сельских территорий и малых городов, а также социальное предпринимательство.

На денежное вознаграждение в 200 тыс. рублей претендуют 2 тыс. человек, а премию получат только 15 участников. Отметим, заявки поступили со всех федеральных округов, в том числе 215 — из УрФО. Имена 45 финалистов будут известны 14 октября, а победителей наградят 4 ноября.

Лауреатов премии предстоит выбирать членам экспертного совета. В него вошли члены Общественной палаты России, представители здравоохранения, спорта, благотворительности, бизнеса, культуры. Так, судьями стали олимпийский чемпион из Свердловской области Антон Шипулин, известный детский врач Леонид Рошаль, Игорь Баринов, президент ПАО "Ростелеком" Сергей Калугин, директор департамента коммуникационных и социальных проектов компании "РУСАЛ" Рустам Закиев.