Аэропорт Кольцово представит новое расписание

13 октября. 13:00. Аэропорт Кольцово представит свои планы на предстоящий сезон, а авиакомпания "Уральские авиалинии" расскажет о новых возможностях для своих пассажиров.

С презентациями выступят заместитель генерального директора ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии" Алексей Фомин и директор по стратегическим коммуникациям АО УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков.

Мероприятие состоится в Доме журналистов по адресу: Екатеринбург, улица Клары Цеткин, 1.

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