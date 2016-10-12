Аэропорт Кольцово представит новое расписание
12 октября 2016, 10:57
13 октября. 13:00. Аэропорт Кольцово представит свои планы на предстоящий сезон, а авиакомпания "Уральские авиалинии" расскажет о новых возможностях для своих пассажиров.
С презентациями выступят заместитель генерального директора ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии" Алексей Фомин и директор по стратегическим коммуникациям АО УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков.
Мероприятие состоится в Доме журналистов по адресу: Екатеринбург, улица Клары Цеткин, 1.
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