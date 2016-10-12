"Мотив" обещает вернуть абонентам связь в течение трёх суток

Сегодня утром абоненты мобильного оператора "Мотив" из-за серьёзной аварии остались без связи. Её подключат в течение трёх суток, сообщила "ОГ" пресс-секретарь компании Алёна Ярушина.

"Мы делаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить связь абонентов "Мотив". По нормативу нам для этого дано 72 часа, но мы уверенны, что это случится намного раньше. После устранения аварии, мы подсчитаем, сколько абонентов пострадали, и подумаем о вариантах компенсации, - рассказала "ОГ" Алёна Ярушина.

По данным компании "Мотив", только в Свердловской области услугами оператора пользуются почти 2,5 млн. абонентов. Высокоскоростной Интернет 4G сегодня доступен 91% населения или более, чем 6,5 млн. жителей Свердловской и Курганской областей, Югры и Ямала – сеть есть почти в 600 населенных пунктах.