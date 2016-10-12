"Мотив" обещает вернуть абонентам связь в течение трёх суток

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17 часов назад
«ОГ» наградила лучших почтовиков
Вчера в редакции «Областной газеты» состоялось награждение первых победителей конкурса «Подписка «ОГ»–2017», который проводится совместно с Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области — филиалом ФГУП «Почта России».
17 часов назад
В Нижнем Тагиле завершилась реконструкция судебного морга
Сейчас в Нижнем Тагиле едва ли не лучшее городское бюро судебно-медицинской экспертизы в области. Хотя семь лет назад тогдашний заместитель главы города Вячеслав Погудин подписал решение о закрытии учреждения из-за полной непригодности здания…
17 часов назад
Печатные СМИ в КНР умирать не собираются
В Китае уверены — если газеты и умрут, то ещё нескоро. В этом убедились корреспонденты «ОГ», по приглашению Генконсульства КНР в Екатеринбурге проехав этой осенью по трём городам Поднебесной и посетив несколько офисов их крупнейших СМИ. Правительство одной из самых современных и высокотехнологичных стран понимает, что печатная пресса — это способ наладить мощную систему коммуникации между людьми, поэтому не собирается отказываться от традиционных изданий.
18 часов назад
Средний Урал получит деньги на лекарства
В 2016 году Свердловская область получит из федерального бюджета 119 миллионов рублей на приобретение медикаментов для людей, имеющих право на бесплатное получение лекарств. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ о распределении между регионами России специальных трансфертов из федеральной казны.
18 часов назад
Вы говорите на фарси?
«Закрытый» Иран открылся екатеринбургским студентам.
18 часов назад
Мечтал собрать радио
Два сотрудника НПО автоматики победили в конкурсе «Славим человека труда!» в номинации «Лучший сборщик электронных систем». Ведущий инженер-электроник Аркадий Знаменский и регулировщик радиоэлектронной аппаратуры Евгений Черных заняли первое и третье места соответственно.
11 октября 2016
В Нижнем Тагиле запустили завод, который проектировал выпускник американского колледжа
80 лет назад (в 1936 году) с главного конвейера Уралвагонзавода сошёл первый большегрузный вагон, изготовленный полностью из деталей и узлов собственного производства. Эту дату принято считать днём рождения Уралвагонзавода.
10 октября 2016
Урожай грибов на Урале
В редакцию «ОГ» обратилась читательница Татьяна из Режевского района. В эти выходные у неё был удачный грибной «улов» — несколько вёдер рыжиков, немного маслят и белых груздей. Но некоторые грибы оказались червивыми. Хотя в материале «Грибы пошли!» от 23.09.2016 мы на своих страницах писали, что природный цикл вредителей завершён, и грибы должны быть чистые.
10 октября 2016
В регионе появились автоматы по продаже «фунфыриков»
В Свердловскую область пришли автоматы по продаже настойки боярышника, замаскированной под косметический лосьон. В Новоуральске на днях поставили второй такой агрегат. Информации о «Боярке24» из других городов области не поступало, но в соседних регионах на них уже не раз обращали внимание и СМИ, и правоохранительные органы.
10 октября 2016
Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ"
Поездка по Московскому центральному кольцу может стать отличным началом для туристической поездки по российской столице. Пока экскурсионный поезд не запустили, но и полтора часа в обычной "Ласточке" (именно столько времени требуется поезду, чтобы совершить полный круг) подарят незабываемые впечатления. маленькая хитрость: лучше всего выбрать поезд, который следует по внутренней стороне кольца и занять место у окна справа по ходу движения.