В Кубке России "Синара" сыграет с командой своего бывшего тренера

«Синара» в 1/8 финала сыграет глазовским «Прогрессом».

Противостояние с командой из Удмуртии будет интересно вдвойне, поскольку два месяца назад главным тренером «Прогресса» стал екатеринбуржец Игорь Путилов — в прошлом вратарь команды «Синара», тренер клубной школы, дублёров и основной команды екатеринбургских «чёрно-белых». Кроме того, за «Прогресс» на правах аренды выступают игроки «Синары» Алекснадр Костромин, Роман Букин, Артём Качер, Антон Оппер.

В чемпионате суперлиги «Прогресс» идёт на втором месте, «Синара» уступает глазовчанам одно очко, но екатеринбуржцы сыграли на два матча меньше.

Кубковые матчи между «Синарой» и «Прогрессом» состоятся 15 октября в Ижевске и 28 октября в Екатеринбурге.

Ещё одним екатеринбургским участником 1/8 финала Кубка России стал «ЗиК-УрФУ», который в нынешнем розыгрыше уже преодолел два квалификационных раунда. «Студенты», прежде так высоко в кубковом турнире не поднимавшиеся, сыграют с подмосковным «Динамо», которое за последние девять лет семь раз становилось обладателем этого трофея. Игры пройдут 15 октября в Екатеринбурге и 26 октября в Щёлково.

В четвертьфинале победитель пары «ЗиК-УрФУ» - «Динамо» сыграет с «Норильским никелем» или «Новой генерацией», а победитель пары «Синара» - «Прогресс» встретится с «Тюменью» или командой «Ишим-Тюмень-2».

О планах "Синары" на сезон