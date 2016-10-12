В Екатеринбургском музее изобразительного искусства пройдёт выставка шедевра из собрания Государственного Эрмитажа
12 октября 2016, 11:38
15 октября. 10:00. В Екатеринбургском музее изобразительного искусства пройдёт выставка одного шедевра.
В залах музея будет представлена знаменитая картина "Жатва" выдающегося фламандского художника XVII века Давида Тенирса Младшего из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка продлится по 15 января 2017 года.
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