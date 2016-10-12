В Екатеринбургском музее изобразительного искусства пройдёт выставка шедевра из собрания Государственного Эрмитажа

15 октября. 10:00. В Екатеринбургском музее изобразительного искусства пройдёт выставка одного шедевра.

В залах музея будет представлена знаменитая картина "Жатва" выдающегося фламандского художника XVII века Давида Тенирса Младшего из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка продлится по 15 января 2017 года.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше