В Екатеринбургском музее изобразительного искусства пройдёт выставка шедевра из собрания Государственного Эрмитажа

15 октября. 10:00. В Екатеринбургском музее изобразительного искусства пройдёт выставка одного шедевра.

В залах музея будет представлена знаменитая картина "Жатва" выдающегося фламандского художника XVII века Давида Тенирса Младшего из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка продлится по 15 января 2017 года.