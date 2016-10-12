На Урал привезли 18,5 тонн африканских мандаринов с живыми личинками мух

Специалисты во вторник, 11 октября, нашли в свежих мандаринах из африканской страны Буркина Фасо живые личинки плодовой мухи. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Вредителей обнаружили в партии фруктов объёмом в 18, 595 тонны. Наличие средиземноморской плодовой мухи в свежих фруктах подтвердили специалисты ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора". Поставщику выдано предписание о принятии соответствующих мер.

— Предусмотрен определённый перечень карантинных мер: проведение обеззараживания, уничтожение и возврат поставщику. Поскольку эта продукция импортная, в течение трёх суток будет принято решение о проведении обеззараживания или уничтожения, — пояснила "ОГ" заместитель руководителя свердловского Россельхознадзора Светлана Терехова.

Средиземноморская плодовая муха — опасный вредитель, повреждающий около 100 видов различных культур. Она обитает в 73 странах мира. Муха откладывает яйца в созревающие плоды. Личинки питаются плодами и вызывают их гниение и развитие плесени.