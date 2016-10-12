Количество врачей на Среднем Урале за год сократилось на 329 человек

К началу нынешнего года число врачей в медучреждениях Среднего Урала уменьшилось на 329 человек. Такие данные привёл и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, выступая с докладом по итогам 2015 года на заседании правительства региона.

По его словам, в реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС) на Среднем Урале в прошлом году участвовали 218 медорганизаций (41 из них — частная), в которых трудятся 13,39 тысячи врачей.

Уменьшение численности врачей, работающих в системе ОМС, Игорь Трофимов объяснил продолжающейся реорганизацией больниц и поликлиник, переходом на новую систему оплаты труда, а также оттоком специалистов в частную медицину и в другие регионы страны.

По словам главы областного минздрава, в нашем регионе многое делается для улучшения условий труда медработников. По итогам 2015 года объём инвестиций в здравоохранение Свердловской области составил 39,8 млрд рублей.