"Мотив" атаковали хакеры

С 3:45 утра сегодня абоненты "Мотива" Свердловской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов остались без связи. Причиной сбоя послужила масштабная атака хакеров, сообщила "ОГ" пресс-секретарь компании Алёна Ярушина.

"Выявлена причина произошедшей аварии: часть абонентов Свердловской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов остались без связи из-за масштабной хакерской атаки. Мы оперативно устраняем последствия аварии, часть абонентов уже могут совершать звонки. Мы обеспечим компенсацию всем, кто пострадал из-за сбоя, её варианты пока обсуждаются", - рассказала "ОГ" Алёна Ярушина.