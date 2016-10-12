Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уходит со своего поста

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на прошедшем форуме «Россия - спортивная держава», заявил о своём желании покинуть пост президента ОКР и сосредоточиться на работе в Госдуме.

Об этом решении объявил и президент России Владимир Путин: "Мы знаем, что он избран первым заместителем председателя Государственной думы, мы разговаривали с ним. Он хотел бы на этом сосредоточить свою работу в думе: это огромная, большая работа, должность большая", - заявил Владимир Путин.

Александр Жуков возглавил ОКР в мае 2010 года, после отставки своего предшественника Леонида Тягачёва. 29 мая 2014 года Жуков был переизбран на второй срок. Также с 2013 года он является членом Международного олимпийского комитета. Кроме того, Александр Жуков - глава координационной комиссии по проведению зимних Олимпийских игр 2022 года.

Кто займёт его место, пока неясно. По некоторым данным, это может быть двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Но сам Жуков эту информацию не подтвердил и в недавнем интервью «Интерфаксу» отметил: "Есть много достойных людей, которые могут претендовать на должность президента национального олимпийского комитета. Но сейчас рано об этом говорить".

В свою очередь Владимир Путин заявил, что этот вопрос будет решаться в контакте с Международным олимпийским комитетом.

Выборы нового главы ОКР намечены на 1 декабря.