Инициативу Евгения Куйвашева по изменению системы власти в регионе одобрила комиссия по Уставу

Комиссия по подготовке предложений в Устав Свердловской области поддержала предложения губернатора Евгения Куйвашева по изменению архитектуры власти на Среднем Урале.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, по новому варианту властной вертикали глава региона возглавит правительство Свердловской области. Кроме того, появятся должности первых заместителей и заместителей губернатора.

С точки зрения Евгения Куйвашева, это позволит максимально оперативно реагировать на любые изменения социально-экономической ситуации в регионе.