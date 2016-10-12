Владельцы сгоревших в Екатеринбурге автомашин обвиняют управляющие компании в поджоге

Все трое екатеринбуржцев, пострадавших в ночь на среду, 12 октября, от действий неустановленных пока лиц, считают, что произошедшее связано с управляющими компаниями города. Как показал первоначальный осмотр сгоревших машин экспертами, имели место поджоги. По факту случившегося уже поданы заявления в полицию.

Правда, говорить о том, что акцию провела какая-то одна управляющая компания, нельзя: несмотря на то, что машины были подожжены в течение часа, их владельцы имели конфликты с совершенно разными УК. По мнению члена правления товарищества собственников жилья Екатерины Шишкиной, чей автомобиль сгорел на улице Менделеева, с произошедшим напрямую связана компания ЗАО УЖК "Урал-СТ": коммунальщики якобы запугивают людей и мешают им объединиться в ТСЖ.

Фото: Екатерина Шишкина

Другой пострадавший - Дмитрий Трынов, чья "приора" сгорела на Малышева, также считает, что ему отомстили коммунальщики. Дмитрий - старший по дому, был одним из инициаторов ухода многоквартирного дома из-под крыла УК ЖКХ Октябрьского района и перехода под управление УК "Лига ЖКХ". По словам Дмитрия, ранее в его адрес со стороны коммунальщиков поступали угрозы. Ему же эксперты рассказали, как именно действовали сегодняшние поджигатели: воспламеняющаяся жидкость была залита в воздуховод - именно оттуда и началось распространение огня.

Как пояснили в городской полиции, в настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств поджогов. Проверки ведут отделы полиции №3 и №5.

- Владельцы пострадавших автотранспортных средств обратились в органы внутренних дел с заявлениями, пояснили в УМВД по Екатеринбургу. - После получения окончательных результатов пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, возгорания трёх машин - Suzuki Grand Vitara на Уральской, Lada Priora на Малышева и Peugeot 206 на Менделеева произошло в течение часа.

Отметим, поджог автомашин как способ давления на оппонентов в коммунальных конфликтах используется в Екатеринбурге уже не в первый раз: в июле сгорел автомобиль председателя ТСЖ "Эльмашевское". Впрочем, доказать прямую связь поджогов с конфликтами между собственниками жилья и коммунальщиками удаётся далеко не всегда.

Между тем действия поджигателей могут быть квалифицированы по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.