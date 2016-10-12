Покоривший Эльбрус тагильский кот Граф отправляется на Байкал

Нижнетагильский спортивный турист Андрей Останин собрался покорить Байкал в феврале 2017 года. Компанию свердловчанину составит его кот Граф, сообщает ИА IrkutskMedia.

Путешественник вместе со своим питомцем планирует проехать на велосипеде вокруг острова Ольхона, а также посетить остров Огой и посмотреть буддийскую ступу. Поездка займёт две недели.

— На Байкал собираемся приехать вместе во второй половине февраля 2017 года. Поедем на велосипеде по льду от посёлка МРС до острова Ольхона, а потом вокруг острова по часовой стрелке. Обязательно заедем в Хужир, в Узуры заскочим, — пояснил Андрей Останин.

По словам мужчины, для Графа он возьмёт в дорогу зимнюю одежду и специальный корм.

Как писала "ОГ", тагильчанин брал на Эльбрус своего кота Графа. Для хвостатого путешественника Останин купил тёплый комбинезон, корм и смастерил в рюкзаке короб из туристического коврика. Во время восхождения Граф находился на руках или в специальном рюкзаке.

Фото: Андрей Останин