Земля подешевела в девяти муниципалитетах Среднего Урала

Правительство Свердловской области своим постановлением снизило ставки арендной платы на земельные участки, находящиеся в областной собственности.

По этому документу пересмотрены арендные ставки в:

Богдановиче,

Верхнем Дуброво,

Верхнем Тагиле,

Красноуфимске,

Сухом Логе,

Качканарском ГО,

Невьянском ГО,

Новоуральском ГО,

Тавдинском ГО.

В департаменте информполитики губернатора Свердловской области снижение арендных ставок объяснили тем, что с 1 января 2016 года в этих муниципалитетах значительно увеличилась кадастровая стоимость земельных участков, исходя из которой рассчитываются арендные платежи. Чтобы избежать чрезмерной финансовой нагрузки на бизнес, пришлось пересматривать арендные ставки (процент от кадастровой стоимости земли, который взимается в качестве платы за пользование участком).