"Мотив": нас атаковали зарубежные хакеры, готовим заявление в полицию

Сегодня утром абоненты "Мотива" Свердловской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов остались без связи из-за атаки зарубежных хакеров. Компания готовит заявление в полицию, сообщила "ОГ" пресс-секретарь компании Алёна Ярушина.

"Причиной аварии стала масштабная DDoS-атака на сеть "Мотив". Мы установили, что действовали зарубежные хакеры, принято решение подать заявление в полицию. На данный момент голосовая связь полностью восстановлена, в кратчайшие сроки у абонентов появится Интернет", - рассказала "ОГ" Алёна Ярушина.

Представители компании рекомендуют перезагрузить абонентам мобильные, чтобы избежать изменений в настройках телефонов.