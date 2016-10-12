Свердловчанин незаконно вывез из России леса на 44 миллиона рублей

Более 8 тысяч кубометров пиломатериалов на общую сумму порядка 44 млн рублей были незаконно вывезены из России в Узбекистан. Как сообщила Екатеринбургская таможня, с целью проведения незаконной торговой операции злоумышленники создали фиктивную фирму.

- В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"), было установлено, что 46-летний россиянин создал фиктивную фирму для организации вывоза лесопродукции за пределы Таможенного союза, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской таможни Уральского таможенного управления. - Путём заявления в декларациях на товары недостоверных сведений, а также по поддельному внешнеторговому контракту были получены фитосанитарные сертификаты на товар, а затем был осуществлён вывоз пиломатериалов в Республику Узбекистан.

Сейчас виновному в контрабанде грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере 1 млн рублей или дохода за 5 лет.

Как отмечают представители Екатеринбургской таможни, только с начала этого года были возбуждены 3 уголовных дела по фактам контрабанды леса. Общая стоимость ущерба составила порядка 54 млн рублей.