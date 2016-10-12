Екатеринбургские правозащитники призвали абонентов требовать компенсации с компании "Мотив"

Екатеринбургские правозащитники рассказали, как абоненты компании "Мотив", пострадавшие от сбоя связи, смогут вернуть убытки.

— В течение 10 дней необходимо подать письменную претензию оператору связи. Компания должна дать на неё ответ, сообщить, что произошло. Затем нужно обратиться с иском в суд. Если подтвердится вина оператора, то абонентам возместят все убытки, которые понесли люди в связи с некачественным оказанием услуги. Кроме того, абоненты смогут рассчитывать на компенсацию морального вреда, — пояснила "ОГ" ведущий специалист Екатеринбургского общества защиты прав потребителей Нина Кривоносова.