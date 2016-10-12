В Екатеринбургской академии современного искусства пройдёт встреча с американской художницей Кэрол Салмансон

17 октября. 15:00. В Екатеринбургской академии современного искусства пройдёт творческая встреча с американской художницей Кэрол Салмансон, которая живёт в Нью-Йорке.

Она специализируется на световом искусстве. Для создания своих инсталляций и арт-объектов художница использует оптику, световые технологии и светоотражающие материалы (такие как пластик, плексиглас, плёнка). Одним из любимых медиа художницы являются окна.

При поддержке фонда "Культурный транзит" Кэрол приехала в Екатеринбург, чтобы работать над арт-проектом для фестиваля светового искусства "Не Темно". Этот проект каждый декабрь проводит в Екатеринбурге фонд "Культурный Транзит".

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Красных Партизан 9, ауд. 206

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