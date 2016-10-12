На разработку схемы "Большого Екатеринбурга" областной бюджет потратит 60 миллионов рублей

Правительство Свердловской области приняло постановление о начале разработки схемы территориального планирования "Большого Екатеринбурга": до 2019 года на неё израсходуют 60 млн рублей (20 млн из них — уже в 2016 году).

Как сообщает департамент информполитики губернатора, за подготовку этого документа отвечает региональное министерство строительства и развития инфраструктуры. По словам заместителя главы этого ведомства Сергея Киселёва, разработка такой схемы позволит регламентировать развитие территории Екатеринбурга и ближайших к нему муниципалитетов в рамках единой стратегии, предполагающей использование "зон совместных интересов".

Напомним, в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев на совещании с главами муниципалитетов Среднего Урала поднял тему определения единой градостроительной политики для территорий вокруг областного центра.