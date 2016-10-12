Ещё одна компания из Екатеринбурга заявила о хакерской атаке

Накануне вечером с отсутствием связи столкнулись абоненты оператора "ИнСис".

– Мы локализовали проблему. Её причины пока непонятны, специалисты сейчас разбираются с этим. Взаимосвязаны ли проблемы наши и "Мотива"? Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Хакерские атаки возможны как со стороны конкурентов, так это может быть и простое баловство. Это флуд: сеть заваливают большим пакетом, поток бесполезных данных ведёт к перегрузкам – то же самое, что по узкой дороге пустить огромный поток транспорта. И у нас возникает своего рода "пробка", что ведёт к отказу в обслуживании. Хакерская атака может быть и не на оператора, а на какого-то конкретного корпоративного клиента. В итоге страдает вся сеть, – сказал нашему изданию генеральный директор компании "ИнСис" Артём Черанёв.