13 октября. 11:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая подведению итогов летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан.

Начальник отдела по работе с молодёжью комитета по молодёжной политике администрации города Екатеринбурга Юлия Омелькова, начальник отдела специальных программ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, департамента по труду и занятости населения Свердловской области Ольга Озорнина и директор ГКУ "Екатеринбургский центр занятости" Владимир Подгорнов расскажут о наиболее востребованных вакансиях для молодёжи летом 2016 года, о программах содействия трудоустройству подростков и поделятся статистикой по трудоустроенным школьникам и студентам, для которых каникулы стали не только приятными, но и полезными.