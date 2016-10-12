Пресс-конференция, посвящённая подведению итогов летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан

13 октября. 11:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая подведению итогов летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан.

Начальник отдела по работе с молодёжью комитета по молодёжной политике администрации города Екатеринбурга Юлия Омелькова, начальник отдела специальных программ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, департамента по труду и занятости населения Свердловской области  Ольга Озорнина и  директор  ГКУ "Екатеринбургский центр занятости" Владимир Подгорнов расскажут о наиболее востребованных вакансиях для молодёжи летом 2016 года, о программах содействия трудоустройству подростков и поделятся статистикой по трудоустроенным школьникам и студентам, для которых каникулы стали не только приятными, но и полезными.

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